Sjinkie Knegt hat sulver helle yn de finale fan de tûzen meter. De Hongaar Shaoang wie him krekt foar, ek al wie dat mei it bleate each net waarnimber. Itzhak de Laat is as twadde einige yn de B-finale. Daan Breeuwsma slagge der net yn om op de 1500 meter de finale te heljen.