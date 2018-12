LIVE: Aris - Leiden yn de 'Wedstriid fan de wike'

It is in útdaging, om't Leiden gewoanwei ien of twa maatsjes te grut is foar de Ljouwerter basketballers. Dy ploech hat dan ek in folle heger budzjet. "En dus soe it moai wêze as Aris it Leiden lêstich meitsje kin", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber.

Hoopje op Williams

"De Ljouwerter hoop is wat dan oanbelanget wol fêstige op spulferdieler Jonathan Williams. Hy koe troch blessueres noch net yn aksje komme. Mar, we kinne hiel wat fan him ferwachtsje, as we Aris-coach Tony Van den Bosch leauwe meie."

De wedstriid wurdt sneontejûn 20.00 oere live útstjoerd op de webside fan Omrop Fryslân en yn de Omrop-app.