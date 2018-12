Basketbalcoach Erik Braal ko-kommintator Wedstriid fan de wike

Braal wie coach fan Aris tusken 2011 en 2013 en helle yn it lêste seizoen tsjin alle ferwachtings yn de finale. De lêste trije jier waard er lânskampioen mei Donar en wie er suksesfol yn Europa.

Aris-Leiden is in duel tusken de nûmer 6 en de nûmer 3. Leiden is mei dêrtroch de favoryt. De wedstriid is live te folgjen op www.omropfryslan.nl en fia de app. Kommintator is Roelof de Vries.