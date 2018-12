Omrop TIP: De lêste reportaazje

Unike bylden neilitten

Johan van der Zee begûn syn karriêre yn 1965 by de RONO, it lettere Omrop Fryslân. Johan van der Zee kin sjoen wurde as de earste TV-sjoernalist fan Fryslân en hat de provinsje in soad unike bylden neilitten. Foar Omrop Fryslân makke er de lêste jierren in programma dêr't er yn weromseach op dy earste reportaazjes. Doe't er yn 2002 mei pensjoen gie by Van Gewest tot Gewest wie dit it langst rinnende programma fan de Nederlânske telefyzje . By syn ôfskied waard bekend dat it programma opheft wurde soe. It waard sjoen as de ein fan in telefyzjetiidrek.