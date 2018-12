"In enerzjykoöperaasje oprjochtsje is noch net sa maklik"

Sa slagge it lange tiid net om genôch ynwenners safier te krijen om mei te dwaan, koene se net in geskikt dak fine en kaam der in soad papierwurk efterwei. It doel wie om it folsleine doarp enerzjyneutraal te meitsjen, mar dêrfoar is noch folle mear nedich. It earste dak hat goed 220 panielen en smyt genôch stroom op foar 20 persint fan it doarp. Der moatte dus nochris fjouwer fan sokke dakken by.

Syktocht nei in geskikt dak

"Dat earste dak fine wie net samar foarinoar. It dak moast sterk en grut genôch wêze foar safolle panielen en it mocht net te fier bûten de bebouwing stean omdat oars de kabel derhinne te djoer wurde soe", fertelt Bauke Posthuma fan de enerzjykoöperaasje. Hy is de inisjatyfnimmer fan it hiele plan. Syn eigen dak leit al fol mei panielen en der is ek in waarmtepomp. "Myn hûs is dêrmei hast enerzjyneutraal, mar dat wol ik eins foar it hiele doarp."

Posthuma gie mei oare frijwilligers op syk nei in geskikt dak. Dat wie yn it doarp sels úteinlik net te finen en dus lizze de panielen yn Aldegea op in pleats. "De kommende fyftjin jier moat dat foar ús enerzjy opsmite. Dêrnei binne de panielen ôfskreaun en mei de boer se sels brûke. Dat moat nochris tsien jier kinne."