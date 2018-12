Posysje SC Hearrenfean-direkteur Luuc Eisenga liket ûnhâldber

Ut namme fan Eisenga wie Bert Kingma oanwêzich. Kingma is in advokaat dy't spesjalisearre is yn arbeidskonflikten en strafrjocht. Fan it Stichtingsbestjoer fan Hearrenfean sieten Cees Rozemond en Rico Jalink derby mei harren advokaat Pieter Tuinman.

Problemen mei sponsoaren

It rommelet al in skoft by SC Hearrenfean. Ferline wike waard bekend dat der in konflikt is tusken de klup en haadsponsor GroenLeven. Eisenga soe de tasizzing dien ha om him "maksimaal yn te spannen" om sinnepanielen fan GroenLeven op it dak fan it Abe Lenstra stadion te lizzen. Dy tasizzing koe er net dwaan, omdat net de klup, mar Sportstad Heerenveen de eigener is fan it stadion.

Ek oare sponsoaren soenen twivels ha oft se trochgean wolle by Hearrenfean. Ien diel fan har kin net goed mei Eisenga oerwei.