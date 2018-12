FIDEO: Alvestêdetocht en de Thialf-situaasje yn Fryslân Hjoed

"We krije in kâlde winter", seit Pyt Paulusma. En as de waarman dat seit, dan gean ús gedachten automatysk nei de Alvestêdetocht. De lêste kear is al hast 22 jier lyn: 4 jannewaris 1997. En elk jier, om dizze tiid hinne, begjint it hast fansels in bytsje te kribeljen. Dêroer hiene wy it freedtemiddei yn de sportútstjoering fan Fryslân Hjoed op telefyzje. Oan tafel by presintator Arjen de Boer sieten Klasina Zeinstra, Peter de Vries en Marten Hoekstra. Ek de aktualiteit, de situaasje mei de iishockeyhal by Thialf, kaam oan 'e oarder.