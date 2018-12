Poëzystien foar alle LF2018-frijwilligers

Ljouwert hat sûnt 1993 in Poëzyrûte. Doe, 25 jier lyn, waarden de earste tsien gedichten oplevere. Dêrnei binne der alle jierren stiennen mei gedichten bykommen. It Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân wol ûndersykje oft it mooglik is om dy rûte tagonklik te meitsjen foar minsken mei in beheining.