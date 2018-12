Mathieu nei skorsing: "Ik moet het accepteren en doorgaan"

"Verschillende dingen begrijp ik wel, maar dat hadden ze ook anders kunnen oplossen." De kluptopskoarer fan de Ljouwerter sjocht ek yn de spegel: "Ik had dingen misschien wat anders aan moeten pakken. Dat is het enige dat ik mezelf kwalijk kan nemen, want presteren heb ik wel gedaan."

Hoe't de takomst fan Mathieu by Cambuur derútsjocht, is de fraach. Op de koarte termyn betsjut it benammen teloarstelling: "Want met het tweede meetrainen, is natuurlijk geen pretje." Oer in tal wiken komt der in petear tusken Mathieu, syn saakwaarnimmer en Cambuur. Dan sjogge se nei de lange termyn. Mathieu hoecht net fuort, want fan in fersteurde relaasje mei trainer René Hake is neffens him gjin sprake: "Ik heb gewoon een goede band met René."