Iepenloftspul Myn Skip wint Friese Anjer 2018

It iepenloftspul Myn Skip út Earnewâld hat dit jier de Friese Anjer wûn. Dat is in priis fan it Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Yn it iepenloftspul fan Age Veldboom en Cathrienus Herrema wurdt it skûtsje 'Myn Skip' folge troch trije tiidsperioaden hinne. Yn it stik waard hûndert jier skûtsjehistoarje fertaald yn muzyk, yn byld, dûns, teäter en ferhaal.