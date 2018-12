Direkteur Fries Museum by 'uitblinkerslunch' op Paleis Noordeinde

Kris Callens wie te gast omdat hy mei it Fries Museum in Global Fine Art Award wûn hat, in priis dy't ek wol bekend stiet as de Museum Oscar. It museum krige de priis foar de tentoanstelling oer de skilder Alma Tadema.

De oare gasten ha ek koartlyn in priis of ûnderskieding krigen, foar harren prestaasjes op harren eigen terrein, bygelyks de sport, de media of de wittenskip. Under har wiene ûnder oare aktrise Monique van der Ven, dy't in Gouden Kalf krige, presintator Beau van Erven Dorens, dy't de Gouden Televizier Ring en Zilveren Televizier-ster wûn, en heechlearaar Beatrice de Graaf, dy't dit jier de Stevinpreemje krige, in wittenskipspriis.