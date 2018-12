Kommissaris Arno Brok fan no ôf offisjeel ynwenner fan Waadhoeke

Kommissaris Brok waard mei in boske blommen wolkom hjitten troch de nije boargemaster fan Waadhoeke, Marga Waanders. Sy begûn ein oktober offisjeel nei har jierrenlange boargemasterskip fan Dongeradiel.

Frjentsjer

Arno Brok hat sûnt oktober in hûs yn Frjentsjer. Hy hat dêr in wenning kocht oan de Voorstraat yn it sintrum. Hjirfoar wenne er yn in hierhûs yn Balk.