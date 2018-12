Ireen Wüst krekt njonken it poadium op 1000 meter yn Poalen

Ireen Wüst is by de wrâldbekerwedstriid yn de Poalske stêd Tomaszów Mazowiecki fjirde wurden op de 1.000 meter. Mei 1.16.89 wie se presys oardel sekonde dreger as Brittany Bowe út Amearika, dy't de ôfstân wûn. Miho Takagi út Japan waard twadde en Daria Kachanova út Ruslân tredde.