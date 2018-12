Booy oer Mathieu: "Op een gegeven moment is het buigen of barsten"

De fraach is wat de skorsing fan Mathieu betsjut foar syn takomst. It is nammentlik net de earste kear dat er skorst wurdt. Ferline seizoen barde it ek al twa kear. Yn de oanrin nei de winterstop sil Cambuur mei Mathieu om 'e tafel om de takomst te bepraten. Booy wol noch net foarútrinne op dat petear. "Maar op een gegeven moment is het buigen of barsten", lit Booy kryptysk witte.