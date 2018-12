Hoe moat SC Hearrenfean Willem II-topskoarer Fran Sol tsjinhâlde?

"Je mag je best zorgen maken, maar je moet niet in paniek raken. Als je me vraagt waar ik me het meest zorgen om hebt gemaakt dan is dat om het stadion weer vol te krijgen met leuk voetbal en dat we dan ook nog winnen. Ik ben blij dat de jongens dat tegen Fortuna hebben laten zien."

Dave Bulthuis

Ferdigener Dave Bulthuis is werom fan in skorsing, mar it is de fraach oft hy tsjin Willem II ek spylje sil. Bulthuis hat oanjûn dat hy allinnich sintraal spylje wol, mar dat is ek de favorite posysje fan Kik Pierie. "Ik hoop dat ik zaterdag weer centraal sta", sa seit Pierie. "En dan is het aan mij om Fran Sol van doelpunten af te houden."