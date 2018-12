Miljonêrs Eastermar yn dokumintêre: "Ik wie al gelokkich, mar ik bin wol hiel bliid mei myn Ferrari"

It wiene de âlders fan De Haan dy't 18 miljoen wûnen. "We binne mei fjouwer bern en we binne no allegear miljonêr. De âlders kinne wol op de sinten sitte, mar dat hat ek gjin doel."

"Begjinst dy wol te realisearjen: wat ha we hjir eins wat by de ein", laket De Haan. Syn âlders wolle it leafst net mear yn de publisiteit. "Minsken sjogge dy dochs oars oan."

"Hoe giest mei soks om?"

Programmamakker Johanna Brinkman fan Omrop Fryslân hat ûnder oare De Haan in jier lang folge. Yn har dokumintêre 'Eastermar' lit se sjen wat de miljoenen mei it doarp dien ha. "Ik hie ferwachte datst it folle mear útstriele soest datst jild hast en miljonêr bist", seit se. "Mar it is dy, Johan, ek oerkaam. Ik fûn it fassinearjend om te sjen hoe'tst mei soks omgiest. Joust it direkt út of just net?"

Makket jild gelokkich?

"Je wurde der wol gelokkich fan", seit De Haan. "Mar hjirfoar wie ik ek al gelokkich." Dochs feroaret der wol it ien en oar: "Der binne minsken dy't oars nei my sjogge. Mar de famylje makket by my it gelok."

Wat De Haan ek gelokkich makket is syn nije auto: in Ferrari.