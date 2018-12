Van der Zwan: iishockeyhal bliuwt ticht salang't it ûndersyk nei de feiligens rint

Henk Hoekstra fan iishockeyklup UNIS Flyers neamt de maatregel 'desastreus' foar syn klup. As de hal langer ticht bliuwt as in pear wike komt neffens him de kontinuïteit fan de feriening yn gefaar. "We hawwe seizoenkaarthâlders, sponsors en hûnderten iishockeyers, dy't we no allegearre teloarstelle moatte. It is hiel simpel, in iishockeyklup kin net sûnder iis."

Traine yn Ljouwert

It earste team fan de Flyers traint freed yn de Ljouwerter Elfstedenhal, mar kin dêr net struktureel te plak. Wedstriden nei Ljouwert ferpleatse docht Hoekstra leaver ek net. "Dizze iishockeyklup heart by It Hearrenfean. Ljouwert is, wat sil ik sizze, 35 kilometer fierderop. SC Hearrenfean spilet dochs ek net yn it Cambuurstadion?"