Selstraf Ravenswâldster (51) foar mishanneling; soan krijt wurkstraf

In 51-jierrige man út Ravenswâld is tongersdei troch de rjochtbank yn Ljouwert feroardiele foar bedriging en mishanneling. Hy krige in finzenisstraf fan 110 dagen, plus 110 dagen ûnder betingst. De man hie it 17-jierrige slachtoffer yn augustus dit jier op in feestje mishannele. De opleine straf wie itselde as it foararrest dêr't de man yn sitten hat.