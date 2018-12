De brânwacht fan Drachten is tongersdeitejûn mei meardere auto's útriden foar in brân yn wensoarchsintrum De Warrenhove. It fjoer soe ûntstien wêze yn 'e keuken. Trochdat der in soad reek frijkaam, moast de tredde etaazje fan it gebou ûntromme wurde.