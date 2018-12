Soargen by âlders om lesútfal op middelbere skoallen

Joop Osinga fan Drylts hat in soan yn it eksamenjier fan vmbo-grien op it Nordwin College. Benammen it fak Natuer- en skeikunde, NASK, foel in soad út. De skoalle jout ta dat se dreech leararen fine kinne foar de eksakte fakken. Der is in grut tekoart oan leararen mei in diploma en dat fine âlden in probleem.