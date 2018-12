IIshockeyhal op It Hearrenfean moat fuortendaliks ticht; klap foar UNIS Flyers

Ferâldere hal oanpakke

De iishockeyhal is yn 2006 foar it lêst ferboud. By de renovaasje fan Thialf in pear jier lyn is de hal net meinommen. Der besteane al langer plannen om de ferâldere hal ek oan te pakken. Dy ferbouwing soe mooglik yn 2020 begjinne.

De iishockeyhal is eigendom fan de gemeente Hearrenfean. It ûnderhâld is yn hannen fan Thialf.