Krystmerk Harns giet oer fanwege minne waarsfoarsizzing

De Zoutsloter Kerstmarkt yn Harns giet no sneon net troch. De waarsferwachting is te min, meldt de organisaasje. Dy hat mei waarman Piet Paulusma oerlein. Foar sneon wurdt in wynkrêft sân mei útsjitters nei krêft acht of njoggen ferwachte. En der wurde stevige buien foarsein. Foar de organisaasje fan de Harnzer krystmerk is dy kombinaasje in feilichheidssrisiko.