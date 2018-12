Earste keunstwurk Sense of Place stiet: "Kostte meer energie dan verwacht"

Dat it sa lang duorre, hie ûnder oare te krijen mei de fergunningen. Wetterskip Fryslân wol eins neat op de dyk ha, fanwege de feiligens. Mulder: "De eerste keer dat ik losliet dat ik het op de dijk wilde hebben, zeiden ze: dat gaat 'm niet worden. Het is natuurlijk ook tegen alle regels in."

Mear oandacht foar de dyk

Uteinlik koe it dus dochs: "Heel lang hebben ze lopen onderzoeken wat wel kan en wat niet." Tongersdei wie it lang om let sa fier dat it earste byld teplak set waard. "Het kostte meer energie dan ik van tevoren had ingeschat", sei Mulder. "Maar het is 'omdenken': juist door dit soort dingen te doen, geven we veel meer aandacht aan de werkelijkheid van Nederland. Hierdoor gaan mensen zich nog beter realiseren wat voor waarde de dijk heeft."

Der binne noch folle mear plannen foar keunstwurken lâns de Waadseekust. Yn Fryslân giet it ûnder oare om de Terp fan de Takomst by Blije en it waadswimbad by Wierum.