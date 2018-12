Restauraasje mûnen yn Peazens en Holwert set útein

Yn Noard-Fryslân begjint stifting de Fryske Mole dizze wike mei de restauraasje fan twa monumintale mûnen. It giet om De Hond yn Peazens en De Miedemûne yn Holwert. By it werstelwurk wurde ûnder mear de reiden kappen en dielen fan de fjilden op 'e nij dekt. Underdielen dy't oantaast binne troch betonrot en houtrot wurde ferfongen en wersteld.