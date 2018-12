Hurdegarypsters yn it sintsje fanwege 'heldhaftige' rêdingsaksje

It is oan it optreden fan de Hurdegarypsters te tankjen dat Hiemstra it ûngelok oerlibbe en dêrom krigen se tongersdei in oarkonde fan de Maatschappij tot redding van drenkelingen.

De scootmobyl hat it aventoer yn it wetter net oerlibbe, mar Hiemstra hat al wer in nijen ien. "Waar of gjin waar, ik moat der alle dagen even op út."