Dochs proef mei rappe trein tusken Ljouwert en Rânestêd

Yn in oerlis mei NS-direkteur Rogier van Boxtel hat Kramer tongersdeitemoarn de tasizzing krigen dat ek Fryslân, lykas Grins, yn de proef meinaam wurdt. Dan wurdt ûnder oare sjoen oft de ynfrastruktuer him lient foar in rappe ferbining. De details wurde op 18 jannewaris bepraat oan de seneamde spoartafel, werby NS, ProRail, it Ryk en de provinsje oanskowe.

Der wurdt al jierren praat oer it ferbetterjen fan de spoarferbining tusken it Noarden en de Rânestêd. Earder dize wike spruts de Twadde Keamer út dat de reistiid mei in heal oere nei ûnderen moat. Mei dizze proef wolle de belutsen partijen útfine oft dat slagget. De trein rydt dan direkt fan stasjon Amsterdam nei Ljouwert en slacht guon stasjons oer. De trein rydt ek hurder, 160 kilometer yn it plak fan 140 kilometer yn it oere.

Der ride no fjouwer treinen yn it oere op en del tusken Ljouwert en de Rânestêd. Ien fan dy treinen oan it begjin en ein fan de dei soe dan in rappe trein wurde kinne. Deputearre Kramer wie earder net te sprekken doe't bekend waard dat NS allinich in proef hâlde woe tusken de Rânestêd en Grins.