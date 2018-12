Jildboete easke tsjin SC Twizel yn dug-outdrama

Justysje hat tongersdei in jildboete fan 10.000 euro easke yn de rjochtsaak oer it drama mei de dug-out by SC Twizel. Fan de jildboete is de helte ûnder betingst, mei in proeftiid fan twa jier. By it drama yn 2014 kaam de 10-jierrige Yrsa de Bruin om it libben en rekken fiif oare bern ferwûne.