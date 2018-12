Froulju fan Fryslân: Jildou, studint technyk út Eastermar

Der steane hiel wat stânbylden yn Fryslân, mar wol folle mear fan manlju as fan froulju. Tiid foar in ynhelslach! Yn it programma Froulju fan Fryslân, tongersdeis om 17.45 oere op TV, wurdt der socht nei seis froulju dy't wichtich binne foar de Fryske mienskip op watfoar manier dan ek. Ien fan dy froulju is studint technyk Jildou (Eastermar).

Yn de ôflevering fan 6 desimber is it safier: de bylden binne klear en kinne yn it Amelius van Oenemapark op It Hearrenfean delsetten wurde. Hoe sil it lykje no't se bûten steane? Jildou (18) is de jongste fan de Froulju fan Fryslân-froulju. Se docht in technyske oplieding en rint staazje by in bedriuw dat spesjalisearre is yn hydraulyk. Presys wat sy aardich fynt. Neffens Jildou soene folle moar famkes in technyske oplieding folgje kinne. By iepen dagen helpt Jildou dan ek altyd mei om famkes oer te streep te lûken.