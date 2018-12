Besettingsgraad Abe Lenstra Stadion it leechst yn earedifyzje

Mei de besettingsgraad stiet SC Hearrenfean dus ûnderoan, mar mei de 18.372 besikers docht Hearrenfean it net min. Der binne mar fjouwer klups dêr't gemiddeld mear minsken nei de thúswedstriden geane.

De thúswedstriden fan Hearrenfean tsjin Ajax (23.315) en Feyenoord (21.700) helpe it gemiddelde wat omheech. De Friezen spylje letter dit seizoen noch thús tsjin koprinner PSV en rivaal FC Grins. Dy wedstriden sille it gemiddelde tal taskôgers fierder omheech bringe. Oant no ta hat SC Hearrenfean sân fan de santjin thúswedstriden hân.

Grins ek leech

Net allinnich by SC Hearrenfean bliuwt it publyk thús, ek it stadion FC Grins sit lang net fol: 76 prosint fan de stuoltsjes is beset. Allinnich it Abe Lenstra Stadion sit dêr noch wer ûnder.

Emmen is koprinner

Supporters fan FC Emmen gean massaal nei it stadion, de Oude Meerdijk, om it debútseizoen fan de klup te sjen. De Drintske klup hat fan alle earedifyzjeklups oant no ta de heechste besettingsgraad. 98,5 persint fan de kaarten is oant no ta ferkocht. Dêr flak efteroan komme de Johan Cruijff ArenA fan Ajax (98,2) en it Rat Verlegh Stadion fan NAC Breda (98,1).