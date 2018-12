Brêgewippers hoege gjin boaten mear te tellen

"De sensor werkt net als een winkelbel", seit Feiko Gorter fan KPN ICT Consulting, it bedriuw dat it systeem ûntwikkele hat. "Als je erlangs vaart, gaat er eigenlijk een soort belletje af, in dit geval een infraroodsensor. Dat gebeurt op twee plaatsen vlak naast elkaar en dan weet je hoe lang een schip is en wat de snelheid is." Der sit gjin kamera yn. Der wurdt dus neat fêstlein oer hokker skip der krekt by del komt.

Dat is foar de provinsje fan grut belang, seit Dirk Peereboom. Hy wurket by Provinsjale Wettersteat. "Dit smyt data op dy't folslein anonym is. Je kinne it net werombringe nei in persoan of in skip. Foar dit doel is dat mear as genôch."