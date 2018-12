FIDEO: Seleksje fan trijehûndert Fryske hynders yn Drachten

De earste besichtigingen fan jonge Fryske hynsten binne úteinset yn it Frysk Kongres Sintrum yn Drachten. Dêr wurde dizze wike 300 Fryske hynders keurd. Se wurde ûnder oare beoardiele op harren uterlik, wat it eksterieur neamd wurdt. Fierder is it fan belang hoe rjocht de hynders rinne.