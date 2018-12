Lang om let koade grien foar wetterstân grutte rivieren

Tongersdeitemoarn fierde de Ryn by Lobith 1.300 kubike meter wetter per sekonde ôf en dat is folle mear as moannen oanien it gefal west hat. Rykswettersteat ferwachtet oer in wike in pyk yn de wetterôffier fan de rivieren. Dat betsjut dat der op de Waal, de drokst befarren rivier fan Europa, dan wer in fardjipte is fan goed trije meter. Skippen kinne dus mear lading meinimme.

De Iselmar

No't de rivieren mear wetter ôffiere kinne nei see, sil it sâlt wurden fan swiet wetter yn it westen fan it lân ôfnimme, sa seit Rykswettersteat. It duorret noch moannen foardat it sâltgehalte yn de Iselmar wer op in normaal peil is.

Warskôging

Of de hegere wetterstân oanhâldt, is op grûn fan it feroarjende waarbyld noch net te sizzen. As it yn Dútslân en Switserlân net reinen bliuwt, kin it op 'e nij leechwetter wurde. Rykswettersteat bliuwt skippers op it stuit warskôgjen foar plakken mei leechwetter.