Friezen jouwe yn djoere desimbermoanne it minste út, Brabanners it measte

Friezen, Grinslanners en Drinten jouwe mei dizze djoere feestmoanne it minst út fan alle Nederlanners. We joegen yn desimber ferline jier 18 prosint minder jild út as it lanlike gemiddelde. It ferskil mei Brabân is it grutst: dêr joegen se 10 prosint mear út as it lanlike gemiddelde.