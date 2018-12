FNP docht yn Grins mei oan protest tsjin gaswinning út lytse fjilden

Oanlieding foar it protest is in rjochtsaak tusken de gemeente Opsterlân en gaswinbedriuw Vermilion oer in proefboarring by Nij Beets, dy't op deselde dei tsjinnet. Neffens de FNP moat der net mear, mar minder gas wûn wurde. Der binne mei sinne-enerzjy, ierdwaarmte en wynmûnen genôch alternativen, sa seit de fraksje.