It earste keunstwurk fan Sense of Place wurdt tongersdei lang om let te plak set. It giet om in byld fan Jan Ketelaar, mei de namme 'Wachten op hoog water'. Dat keunstwurk bestiet út twa metalen froulju fan fiif meter heech, dy't oer de see sjogge. Dy steane no noch by stielbedriuw Mannen fan Staal yn Ljouwert, mar daliks wurde se nei Holwert ferfierd. Ferslachjouwer Simone Scheffer is derby.