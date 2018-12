Keunstwurk fan Jan Ketelaar stiet te plak op de dyk yn Holwert

It byld hong fan 'e moarne yn de takels boppe in frachtwein en waard klearmakke foar ferfier nei Holwert. Keunstner Jan Ketelaar wie dêrby oanwêzich. Hy liket sprakeleas: "Ik stean mysels by inoar te hâlden. Ik fiel my krekt in robot, asof 't it in frjemde dream is."

It hat in tige emosjoneel proses west foar de keunstner en hy hat bot wraksele. "Ik hie nea tocht dat ik dit koe. Foar my hat dit in enoarme prestaasje west. Ik bin hiel bliid en grutsk!"