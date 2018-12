SC Twizel moat tongersdei foar de rjochter ferskine fanwege it drama mei de dug-out fan fjouwer jier lyn. Dêrby kaam de 10-jierrige Yrsa de Bruin om it libben en rekken fiif oare bern ferwûne. De dug-out, dy't by de hjerststoarm in jier dêrfoar grutte skea oprûn, stoarte yn. Dat wie op 21 maaie 2014, doe't hûnderten bern meidiene oan in skoalletoernoai op de fjilden fan de sportklup.