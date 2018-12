Bus mei gasflessen rydt himsels klem ûnder fiadukt yn Frentsjer

De brânwacht sil de flessen feilichstelle. Ut foarsoarch wiene strjitten yn de omjouwing ôfsletten. Der tichtby sit in bernedeiferbliuw. It gebiet is yntusken alwer frijjûn, allinnich it fiadukt is noch ofsletten. Dêr stiet de bus noch. "De brânwacht is manmachtich útrikt, omdat se net wisten om hoe soad flessen it gie en hoe dy der oan ta wiene", fertelt plysjewurdfierder Onno van der Meer.

Der sieten gjin passazjiers yn de bus. De sjauffeur kaam mei de skrik frij. Wat de bus dêr die, is net dúdlik. De sjaffeur hie eins in oare rûte nimme moatten. De plysje en Arriva sille noch mei him of har yn petear.