Fryslân krijt 3,9 miljoen euro foar jongereinsoarch

Fanôf 2015 hawwe gemeenten ferantwurdelikens op it mêd fan jongerein. Sûnt dy tiid hawwe se drok dwaande west mei it ynrjochtsjen fan it systeem. "No is it just de tiid fan ynhâldlike ferbettering fan de soarch sels. Hoe wurket it, komst gau te plak, wurdst holpen op skoalle?", seit Hilde Tjeerdema, wethâlder yn Ljouwert en aktyf by Sosjaal Domein Fryslân.

"Wat der op skoalle bart, moat better oanslute op de jongereinhelp dy't gemeenten regelje." Om wachtlisten tsjin te gean, wolle se it trajekt helderder meitsje en de tiid dy't it oanfreegjen fan help kostet ynkoartsje.

3,9 miljoen euro

Fryslân krijt as jongereinsoarchregio 3,9 miljoen euro oer trije jier te besteegjen. "Foar dy trije jier hawwe wy in aksjeplân skreaun en dat moat de kommende moannen beslach krije", ferfolget Tjeerdema. Nei dy trije jier moatte de jongereinsoarchregio's wer mei de reguliere jildstreamen fierder. It jild dat no beskikber steld wurdt, moat de gewoane gong fan saken in ympuls jaan.