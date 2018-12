Follybalsters Snits traine mei spesjale bril: "Je traint je ogen"

Trainer Paul Oosterhof fan VC Snits kaam it systeem op it spoar. "Toen ik hier kwam, vroeg ik me af hoe we Janieke Popma, die hier al langere tijd zit, nog meer konden uitdagen. Ik had al vroeg contact met de leverancier van deze bril en toen hebben we dit direct opgepakt."

"Die bril blindeert een of beide ogen even", leit Oosterhof út. "Je traint zo je ogen in feite om vroegtijdig de baan van de bal in te schatten. Dat lezen is bij volleybal van cruciaal belang."