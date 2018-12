Museum Ald Slot Wergea 'mei pine yn it hert' yn de ferkeap

Learprojekt foar de ambachtsskoalle

Doe't de Dijkstra's it hûs 35 jier ferlyn kochten, wie it net de bedoeling der in museum fan te meitsjen. "It hûs rêde en de jonges wat leare wie de bedoeling", seit Trijntje Dijkstra. "Ik wie learaar op de ambachtskoalle", fertelt Dolf Dijkstra. "It wie neat oars as ynterieurkes tekenje en sa. Dêr leare se gjin bal fan. Oft ik dan gjin bettere ideeën hie. Jawol, sei ik. Doe haw ik der in projekt foar de ambachtsskoalle fan makke. Alle wiken kamen de jonges hjir om praktyklessen te krijen."

"Alles wat hjir stiet, hawwe wy sammele", ferfolget Trijntje. "We hawwe ek in soad guod krige, want de minsken wisten ús wol te finen. No moatte wy it opromje. Wat en hoe, dat witte wy noch net. Dat hinget fan de keaper of de nije behearder ôf."