Waadhoeke en DDFK-gemeenten ûndertekenje ôfspraken oer wenjen

De DDFK-gemeenten hawwe oer deselde ûnderwerpen ôfspraken makke mei de wenningkorporaasjes en de hierdersferiening dêr. Alle partijen moatte in bydrage leverje oan it wurkjen oan de wenningmerk, sizze de bestjoerders dêr.

Op de lange termyn is foldwaande oanbod fan sosjalehierwenningen foar minsken mei in leech ynkommen in belangrike doelstelling yn de DDFK-gemeenten.