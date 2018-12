Op de sneldyk A7 by Drachten is woansdei oan de ein fan de middei in grutte ferkearsgaos ûntstien. De oanlieding wie in ûngelok dêr't fjouwer auto's by belutsen wiene. Yn de rjochting fan It Hearrenfean nei Grins ta stie it ferkear dêrom stil. Yntusken is de dyk wer frijjûn.