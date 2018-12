Jopie Huisman Museum yn Warkum krijt nije direkteur; hoe sjocht ôfgeande direkteur werom?

Syn opfolger is Peter Miedema, in ûndernimmer út Drylts. Op 1 jannewars begjint er mei syn nije baan.

Hoe sjocht Kroese werom op syn tiid as direkteur? En is it dreech om in museum relevant te hâlden foar it publyk as al it wurk fan de keunstner bekend is? Yn Fryslân Hjoed sjogge de beide direkteuren werom en foarút.

Jopie Huisman Museum

Yn 1993 waard it Jopie Huisman Museum iepene yn Warkum. Mar dat wie eins it twadde museum fan de skilder. It earste museum wie al yn 1986 iepene troch in inisjatyf fan de Freonen fan Jopie. Hy woe sels net mear eksposearje neidat trije fan syn wurken stellen wienen by in eksposysje yn it Brabânske Nuenen. Mar syn wurken wiene te wichtich om net tentoan te stellen, fûnen de Freonen.

It monumintale Sleeswijckhuys wie al gau te lyts en koe de besikersoantallen net oan. Yn 1992 dêrom it hjoeddeistige museum boud.