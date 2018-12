Neiboud kariljon Drachten yn miniatuer yn museum te sjen

It kariljon is net it iennige Fryske yn it museum. It planetarium yn it lyts, de Ljouwerter Waach, in rychje huzen yn Dokkum en in Fryske pleats binne dêr ek te sjen. De Waach fan Ljouwert hat Post ek neiboud. Dy wie dreger te meitsjen as it kariljon, fertelt Post.

Post hat it kariljon yn Drachten earst opmetten en op skaal globaal neiboud. Foar de miniatuerútfiering hat er gebrûk makke fan normaal lego yn kombinaasje mei technysk lego. Alle blokjes moasten ek de goede kleur hawwe, want fervjen is der net by. Post hat der trije moanne mei dwaande west.

"Heel vaak in elkaar gezet, weer uit elkaar gehaald en uiteindelijk is dit het resultaat geworden."