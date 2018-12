Provinsje: "Pas lestiden oan dat learlingen bûten spitstiden reizgje kinne"

Kramer folget it foarbyld fan de provinsje Grinslân. Dêr hat in selde soart projekt derfoar soarge dat yn de spitstiden fiif persint minder minsken mei de bus geane. Dêrtroch komt der mear romte foar oare passazjiers. De provinsje hat alle Fryske mbo- en hbo-skoallen oanskreaun, seit deputearre Kramer.



De provinsje ynvestearret de kommende jierren hûnderttûzenen euro's yn it iepenbier ferfier.