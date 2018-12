Bruno Rummler fynt it in eare om yn de Fryske Top 100 te kommen

De kâns dat er yn de Fryske Top 100 komt, is bêst wol grut. Mei twa ferskillende bands brocht er dit jier nûmers út. Neist Stonecrobs is dat mei de band Days To Image mei it nûmer Heechspanning. Ek it harkersliet dat er mei Judith Fledderus sjongt, komt geregeld foarby op de Fryske radio.

"Ik bin earlik sein net sa mei de Top 100 dwaande. Fyn it wol moai as ien tsjin my seit dat er op my stimd hat. Mar dit jier bin ik op de finale stimdei by de Omrop om diel te nimmen oan it belpanel."

"Ik fyn it super as muzyk wat mei minsken docht en as se myn muzyk faker hearre wolle. It is wol de grutste eare dy't je krije kinne ast yn de top 100 komst."

Doede Bleeker

Syn eigen nûmer 1 yn de Fryske Tip 100 is it nûmer 'Kenstou ok dat gefoel' fan de earder dit jier ferstoarne muzikant Doede Bleeker. "Hy wie myn omke. Ik ha it nûmer op de begraffenis spile. Ik fyn it moai dat it nûmer einiget mei hoop."