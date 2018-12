It is 5 desimber: drokke dei foar Sinteklaas en syn helpers

Yn it Sintfabryk rûgelje dizze 5 desimber tal fan Sinteklazen en Swarte Piten, dy't Sinteklaas helpe sille op dizze drokke dei.

"Het is een komen en gaan vandaag, maar zaterdag was het echt druk. dan komt Sinterklaas vooral bij voetbalverenigingen en bedrijven langs," fertelt direkteur Janet Hoekstra. Der binne dit jier minder Swarte Piten besteld. "Wij leveren geen roetveegpieten."

Ien fan de helpsinteklazen krijt de klean oan. "It fielt as fan âlds." Hy docht it no al in jier as sân. "It fielt elke kear goed, sels myn stim wurdt oars. Sint praat ommers mei in legere stim."

Arend de Blauw helpt mei de grime. Guon helpsinteklazen moatte wat âlder makke wurde. "Sint is al heel oud, soms moet je de rimpels erbij maken." Dat bart by in 22-jierrige helpsinteklaas. "Ja, ik ben er vroeg bij."