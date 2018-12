Folsleine ynboel Aeolus Seisbierrum fia feilingwebside yn 'e ferkeap

Boarterstastellen, de ballebak, treintsjes, replika's fan fjoertuorren en noch folle mear. Alles is te keap op de feiling fan it fallite boartersparadys Aeolus yn Seisbierrum. Dy online feiling by Troostwijk Veilingen is tongersdei begûn en duorret oant en mei 18 desimber. Op de 17e kin it guod besichtige wurde.