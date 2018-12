Harns krijt priis foar grutste tal jonge dielnimmers by Tall Ships Races

Harns wûn de priis ek yn 2014. Doe diene der 337 trainees mei. Harns set bewust yn op it mear belûken fan jongerein by de Tall Ships Races. Mei it programma Sail Inzicht berikte de Stichting Harlingen Sail mear as 1800 jongeren.

De gemeente Harns stelde him yn Sevilla kandidaat foar it organisearjen fan de Tall Ships yn 2022. As dat trochgiet, hopet de gemeente opnij in soad trainees meifarre te litten.